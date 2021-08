One-Eyed Lee and the Dinner Party se dévoile sur Nintendo Switch

Dans la catégorie des visual novel, Ratalaika Games et DarkChibiShadow viennent d'annoncer la sortie prochaine de One-Eyed Lee and the Dinner Party sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au petit prix de 4,99€, nous vous laissons découvrir le trailer officiel du jeu ci-dessous.

Beracus et Lee ont enfin un indice pour trouver plus d'informations sur un potentiel remède au mal qui frappe le village de Becarus. Alors qu'ils venaient de trouver l'entrée d'un bunker de prime abord abandonné, tous deux se sont retrouvés piégés à l'intérieur et ont découvert que les lieux étaient habités par les membres d'un culte, une famille de squelettes. Et cette famille invite les deux amis à participer à une fête en attendant le "Nouveau Monde". Hélas, Lee et Beracus n'en ont pas le temps ! Ils mourront s'ils ne parviennent pas à s'enfuir et il leur faut aussi trouver le précieux remède ! Ensemble, ils doivent explorer le bunker et parler aux membres de la famille de squelettes pour trouver des indices, récupérer des objets et tenter d'en savoir plus sur le drame qui a transformé ce simple bunker en tombeau. Caractéristiques : Puzzles simples à résoudre !

Fins multiples !

Graphismes, histoire et bande-son originaux !

Rencontrez les membres d'une famille de squelettes et voyez s'ils sont amis ou ennemis !

Apprenez à connaître, à guider et à juger votre ami, One-Eyed Lee