Once Upon a Puppet sortira le 23 avril sur Nintendo Switch

Développé par Flatter Than Earth, Once Upon A Puppet s'apprête à sortir sur Nintendo Switch et supports concurrents dès le mois prochain. A l'occasion du Future Game Show, les développeurs nous ont dévoilé un nouveau trailer qui confirme la sortie du jeu pour le 23 avril prochain.

À propos de Once Upon a Puppet Once Upon a Puppet propose un monde captivant d'histoires perdues, de scènes changeantes et d'énigmes dramatiques. Entrez dans la peau de Nieve, la machiniste exilée, et de Drev, la marionnette qui lui est liée par le destin, pour percer les mystères de la scène souterraine et retrouver le chemin du grand théâtre. Caractéristiques principales : Jeu à deux personnages - Contrôlez simultanément Drev et Nieve, en combinant leurs compétences uniques pour naviguer dans un monde dynamique.

Mécanismes basés sur le fil - Manipulez les environnements, interagissez avec les accessoires et découvrez des secrets grâce à leur fil magique.

Monde théâtral fabriqué à la main - Explorez des décors époustouflants, des toiles de fond mouvantes et des costumes à collectionner inspirés des représentations théâtrales classiques.

Aventure narrative - Reconstruisez des décors de théâtre disparus et découvrez les sombres mystères qui hantent les coulisses.