Once Upon A KATAMARI Rolling LIVE Highlights Edition annoncé sur Nintendo Switch 2

Bandai Namco vient d'annoncer l'arrivée de Once Upon A KATAMARI Rolling LIVE Highlights Edition sur Nintendo Switch 2 le 8 octobre 2026 . Cette version inclus le jeu de base, ainsi que le nouveau DLC Rolling LIVE Highlights qui proposera de nouveaux niveaux, de nouvelles chansons et bien plus encore ! Les joueurs sur Nintendo Switch pourront transférer leurs données de sauvegarde sur Nintendo Switch 2, sauf si une sauvegarde est déjà présente sur leur Nintendo Switch 2. Les propriétaires de la version Nintendo Switch jouant sur Nintendo Switch 2 recevront une mise à jour gratuite pour améliorer les performances et débloquer la fonction de contrôle de la souris.

Le jeu de base Once Upon A KATAMARI emmène les joueurs dans un voyage à travers le temps, de l’ère jurassique à l’ère glaciaire en passant par le Japon historique et bien d’autres époques, avec un mode multijoueur compétitif. Le jeu se démarque grâce au rythme des musiques emblématiques de la série ainsi que de nouveaux morceaux, propose des options de personnalisation du Prince et de ses cousins et ajoute des bonus amusants tels que l’aimant permettant d’attirer les objets à proximité. Cette nouvelle version pour Nintendo Switch 2 apportera des fonctionnalités passionnantes au jeu, telles qu’une nouvelle sensation de roulement grâce aux commandes exclusives de la souris de la console, une fréquence d’images plus fluide et des graphismes améliorés.

En plus du jeu de base, Once Upon A KATAMARI Rolling LIVE Highlights Edition inclura le DLC Rolling LIVE Highlights, qui proposera 10 quêtes et leurs bandes-son emblématiques issues du jeu mobile Katamari Damacy Rolling LIVE, où tout tourne autour du streaming en direct. Certains contenus peuvent différer de Katamari Damacy Rolling LIVE (2025). Les joueurs rouleront aux côtés des streamers de la Terre et rencontreront de nouveaux cousins, tout en faisant grossir leur Katamari pour aider le Roi à rester à la pointe de la tendance et à impressionner ses fans afin de gagner encore plus en popularité.