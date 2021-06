Omno - Embarquez pour un pèlerinage dans un monde magique sur Nintendo Switch

Nouveau jeu indé signé Jonas Manke et édité par Future Friends, Omno vous propose de partir en pèlerinage dans un monde merveilleux en utilisant les pouvoirs d'une civilisation perdue pour traverser les différentes régions qui vous seront proposées. Si les consoles concurrentes seront servies dans le courant de l'été 2021, la version Nintendo Switch quant à elle arrivera un peu plus tard dans l'année . En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À propos du jeu :

Omno est un jeu d'aventure solo qui vous entraîne à la découverte d'un monde ancien et merveilleux. Surmontez les nombreux puzzles, secrets et obstacles d'une civilisation oubliée dans un voyage éblouissant qui vous mènera à travers forêts, déserts et toundras... jusqu'aux nuages!

Un voyage délicat et émouvant conçu pour un seul joueur.

Découvrez et explorez un monde splendide et mystérieux.

Liez vous d'amitié avec des créatures aussi étranges que fantastiques.

Surmontez des puzzles complexes, et dévoilez les secrets de cette civilisation oubliée.

Créé avec soin et amour pendant 5 ans par une seule personne, Jonas Manke.

À propos du créateur :

Jonas Manke, développeur solo et père de 3 enfants, a commencé Omno sur son temps libre il y a 5 ans, après avoir travaillé comme animateur dans les jeux et le cinéma.