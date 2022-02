Omen of Sorrow - Le jeu de combat de monstres débarque sur Nintendo Switch avec du contenu additionnel

Fruit du partenariat entre eastasiasoft et AOne Games, le jeu de combat Omen of Sorrow sorti initialement en 2018 sur consoles concurrentes s'apprête à revenir en 2022 dans une version améliorée. Outre l'ajout de nouvelles séquences de fin dans le mode arcade du jeu et le cross-play online, Omen of Sorrow va également s'offrir une sortie en version physique sur Nintendo Switch en partenariat avec PlayAsia. Pour en apprendre davantage sur le titre et sa distribution physique, nous vous laissons découvrir le trailer officiel du jeu ci-dessous.

À propos d'Omen of Sorrow Depuis son lancement, Omen of Sorrow est devenu un jeu culte pour les aficionados des jeux de combat. AOne Games et Eastasiasoft Limited se sont attachés à faire évoluer cette expérience afin d'apporter une révision définitive à davantage de joueurs sur de multiples plateformes et dans davantage de territoires. Propulsé par Unreal Engine 4, le jeu de combat 2.5D d'Omen of Sorrow s'étend sur une multitude de lieux détaillés avec des animations artisanales et des finishers cinématiques, le tout sur une bande-son magistrale du compositeur Francisco Cerda. Dans un monde souterrain caché, gouverné par des créatures de la nuit, une nouvelle terreur s'est réveillée ! Omen of Sorrow réunit les monstres de l'horreur, de la littérature et de la mythologie pour une expérience de jeu de combat sans précédent. Inspiré de nombreux classiques de l'arcade, mais offrant ses propres innovations et une esthétique mature, Omen of Sorrow a du style ! Avec un roster inspiré d'icônes telles que le monstre de Frankenstein et le grand prêtre égyptien Imhotep, ce jeu de combat traditionnel à 4 boutons récompense ou punit les joueurs en fonction de l'agressivité de leur style de jeu, en mettant l'accent sur les compétences en combat tout en gardant l'expérience accessible aux nouveaux venus. Caractéristiques principales Choisissez parmi une liste variée de personnages inspirés des classiques de l'horreur.

Utilisez des finishers cinématiques pour abattre vos adversaires avec style !

Explorez les modes solo contre le CPU ou défiez vos amis en ligne.

Faites de la stratégie à la volée et renversez le cours de la bataille grâce à un jeu agressif !