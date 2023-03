Omen of Sorrow - Le jeu de combat 2D débarque sur Nintendo Switch

Initialement sorti sur consoles Xbox, le jeu de combat 2D Omen of Sorrow s'offrira au mois de mars sur de multiples plateformes, Nintendo Switch incluse. Attendu au prix de 19,99€ sur l'eShop le 23 mars 2023 , nous vous laissons découvrir le trailer dédié du jeu ci-dessous.

Dans un monde souterrain caché, régi par les créatures de la nuit, une nouvelle terreur s'est réveillée ! Omen of Sorrow rassemble les monstres de l'horreur, de la littérature et de la mythologie pour vous faire vivre une expérience de jeu de combat unique. Inspiré de nombreux classiques de l'arcade, mais offrant ses propres innovations et son esthétique mature, Omen of Sorrow a du style !

Avec un roster inspiré d'icônes telles que le monstre de Frankenstein et le grand prêtre égyptien Imhotep, ce jeu de combat traditionnel à 4 boutons récompense ou punit les joueurs en fonction de l'agressivité de leur style de jeu, en mettant l'accent sur les compétences en combat tout en gardant l'expérience accessible aux nouveaux venus. Propulsé par le moteur Unreal Engine 4, le combat en 2,5D d'Omen of Sorrow se déroule dans une multitude de lieux détaillés, avec des animations artisanales et des finishers cinématiques, le tout sur une bande-son magistrale du compositeur Francisco Cerda.