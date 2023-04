Omega Strikers - Le Strikers Free-to-Play se lance sur Nintendo Switch

Omega Strikers, le jeu de football Free-to-Play d'Odyssey Interactive est d'ores et déjà disponible gratuitement sur Nintendo Switch. Pour fêter le lancement de son jeu, ses éditeurs et développeurs ont concocté une petite bande-annonce de lancement présentant le titre et ses spécificités. Nous pouvons y voir un bel aperçu de ses matchs à 3 contre 3 endiablés et de son univers coloré et de ses personnages.

Les pouvoirs sont, à l'instar de Mario Strikers, au centre du jeu et pourront renverser vos matchs, à vous de les utiliser savamment. Pour en savoir plus sur Omega Strikers n'hésitez pas à lire les informations supplémentaires ci-dessous ou bien à carrément vous lancer dans l'aventure.