Olympia Soirée - En quête de l'âme sœur pour rétablir la lumière sur Nintendo Switch

Dans la catégorie Visual Novel, un nouveau prétendant vient de faire son entrée sur Nintendo Switch. Dénommé Olympia Soirée et proposé par Aksys Games, le jeu nous présente la jeune Olympia, dernière représentante de son clan, et seule personne capable de ramener la lumière dans un monde privé de soleil. Pour cela, elle voyagera aux 4 coins du monde pour trouver son âme sœur avec qui accomplir le rituel de la lumière.

Proposé sur l'eShop de la Nintendo Switch, mais également en version dématérialisée, nous vous laissons retrouver le trailer du jeu ci-dessous.