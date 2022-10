OlliOlli World s'offre une sortie (presque) physique sur Nintendo Switch

Ayant conquis les joueurs lors de sa sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch en février 2022, OlliOlli World profite du mois d'octobre pour étoffer son mode de distribution. Si comme votre serviteur vous attendiez l'arrivée d'une version physique, votre vœu est en partie exaucé. Private Division et Roll7 viennent en effet d'annoncer que OlliOlli World sera officiellement disponible dans les étals à partir du 28 octobre 2022 , en revanche la boîte ne contiendra pas de cartouche, mais seulement un code de téléchargement. Le tout sera vendu au prix conseillé de 19,99€.

Dans OlliOlli World, les joueurs enchaînent les flips et parcourent le monde vivant et coloré de Radlandia, à la recherche des mystérieuses divinités du skate qui les guideront dans la quête du Gnarvana. Le gameplay emblématique d'OlliOlli World, basé sur l'état de flux, offre un équilibre parfait entre concentration et relaxation, avec des contrôles très précis pour garantir une virée en skate parfaitement fluide. L'univers étrange et merveilleux de Radlandia accueille les nouveaux joueurs à bras ouverts, et les invite à dévaler les rues et à réaliser les tricks mémorables qu'ils apprendront au cours de leur voyage à travers les régions bizarres et variées du jeu.