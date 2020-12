Olija vous convie à vivre une aventure rétro début 2021 sur Nintendo Switch

Afin de commencer l'année 2021 sur les chapeaux de roues, Skeleton Crew Studio et Devolver Digital vous convient à vivre une aventure rétro dès le 28 janvier sur Nintendo Switch avec la sortie de Olija. Afin d'en découvrir davantage sur les péripéties qui vous attendent dans le titre, nous vous laissons ci-dessous le trailer officiel du jeu accompagné d'un communiqué officiel.

Olija narre la quête de Faraday, un naufragé pris au piège dans la mystérieuse contrée de Terraphage. Armé d’un harpon légendaire, il va faire la rencontre d’autres échoués et tenter de s’échapper de cette terre hostile pour retourner chez lui.

L’exploration d’Olija est incertaine, sa narration passionnée et ses combats aiguisés : le joueur part à la découverte de ce monde étrange et de ses habitants plus ou moins hostiles dont Olija, une énigmatique demoiselle à laquelle Faraday se retrouvera étroitement lié au fil du temps. Inspiré par les contes de cape et d’épée et les jeux d’aventure cinématiques, Olija est un jeu sur l’inconnu, l’adversité et les fourches marines légendaires.