OkunoKA Madness revient plus fort sur Nintendo Switch

Fruit du développeur italien Caracal Games, OkunoKA Madness vient d'être annoncé sur Nintendo Switch. Attendu pour le 8 septembre , cette version améliorée du jeu éponyme paru en 2018 sur l'eShop proposera de nouveaux boss, niveaux et fonctionnalités. Pas de panique pour ceux ayant acheté le jeu original, une mise à jour gratuite vous sera proposée lors de la sortie du jeu.

Pour les nouveaux acheteurs, OkunoKA Madness sera proposé au prix de 14,99€ sur l'eShop.

Avec un style visuel distinct dessiné à la main, OkunoKA Madnessperpétue la recette détonante du speedrun ultra difficile et du platformer acrobatique. KA, la petite créature bleue partie sauver le monde des âmes reprend du service et devra (avec style et panache) venir à bout du mal absolu. Joueurs du dimanche, passez votre chemin.

Conçu à l’origine pour les speedrunners, OkunoKA Madness vous permet donc de jouer aussi vite que vous le souhaitez. Avec trois modes de speedrunning (tous les mondes, niveaux uniques ou sélection de niveaux personnalisés) testez vos réflexes et tentez de battre le chrono. Avec ses classements mondiaux et locaux, défiez vos amis pour battre vos meilleurs temps sur plus de 100 niveaux!

OkunoKA Madness vous fera sauter, bouger et courir à une allure folle pour traverser un monde redoutable et vaincre votre ennemi mortel, Os. Débloquez une liste pharaonique de nouveaux personnages, tous dotés de capacités uniques, changez de style et jouez de nouvelles façons. Avec d'innombrables secrets, combats de boss insensés, tirez profit de l'immortalité de KA pour exécuter des acrobaties du tonnerre et sauver l'univers! La vitesse n’a pas de prix.