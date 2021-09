Okinawa Rush annoncé sur Nintendo Switch avec 3 éditions physiques

L'heure est venue de casser des bouches de ninjas, guerriers et autres démons ! Développé par Sokaikan et co-édité par PixelHeart et Just For Games, Okinawa Rush vient de confirmer sa date de sortie sur Nintendo Switch et PS4. Outre l'arrivée du jeu sur l'eShop en version dématérialisée, une version physique sera également de la partie et comprendra un certificat d'authentification. Et pour les plus passionnés, deux éditions supplémentaires seront également de la partie :

Édition Limited :

Un exemplaire du jeu Standard

Un FuturePak numéroté

Edition Black Mantis :

Un exemplaire du jeu Standard

Un FuturePak numéroté

Une boîte

Cinq cristaux d'énergie issus du jeu conservés dans une boîte d'exposition

Quatre cartes d'artworks

Trois cartes d'identité des protagonistes et leur moves-list

Une clé USB Okinawa Rush contenant la bande-son du jeu

Okinawa Rush sera disponible en édition physique et en dématérialisé le 28 octobre 2021 sur Nintendo Switch.

À propos de Okinawa Rush: Le clan de la Mante Noire s’attaque à Okinawa... Incarnez un maître des arts martiaux, Hiro, Meilin ou Shin dans un combat contre des hordes de ninjas, guerriers et démons. Affrontez le clan pour défendre la vie et la liberté, coopérez avec un autre joueur en mode local à deux et redoublez de combativité jusqu’à l’affrontement final. Entrez dans une quête passionnante avec ce jeu de plates-formes et d'action aventure se déroulant dans une version mystique et fantastique d’Okinawa. Le moteur de combat rapide et fluide offre de nombreux mouvements, combos et un système de parade intuitif. Combattez de nombreux ennemis et boss différents avec des épées, des nunchakus et katanas au fil d'une histoire captivante racontée avec de sublimes scènes en pixel-art.

Source : Nintendo