Bon Plan Amazon - Carte Mémoire Micro SDX 1To

Si comme votre serviteur et comme notre équipe de testeurs vous êtes de plus en plus restreint par les capacités de stockage de votre Nintendo Switch, ou celle de votre vieille carte mémoire Micro SD, une offre actuellement en cours sur amazon.fr devrait potentiellement vous intéresser, et vous permettre de voir sur le long terme avant de songer à réinvestir dans un stockage supplémentaire.

SanDisk 1 To Ultra microSDXC UHS-I Carte

Classe 10, U1, homologuée A1

130,59€ 107,66€

Comme vous le savez surement, pour une compatibilité et des performances optimales sur Nintendo Switch, il est impératif d'opter pour une carte Micro SD de classe 10. Les cartes SanDisk sont parmi les meilleurs sur le marché pour la Nintendo Switch, et voir un modèle d'un To de stockage pour un peu plus de 100€ est une belle affaire quand on repense à combien elles pouvaient coûter il y a quelques années. Que vous soyez un gros consommateurs de titres en dématérialisé, ou que vos jeux physiques occupent de plus en plus de place entre les DLC, données à installer et mise à jour, 1To de stockage vous permettra d'éviter d'avoir à effacer et archiver vos données tous les 4 matins.