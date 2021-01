Odysseus Kosmos and his Robot Quest - Une aventure spatiale disponible sur Nintendo Switch

Nouveau jeu Point & Click signé Pavel Kostin et édité par Herocraft, Odysseus Kosmos and his Robot Quest vous plonge dans la peau d'Odysseus, un ingénieur spatial paresseux chargé du bon fonctionnement de la navette. Proposé au prix de 11,19€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons ci-dessous son trailer de présentation, accompagné de son descriptif officiel.

Odysseus Kosmos and his Robot Quest est un jeu d’aventure pixelisé, en mode point-and-click, dans l’esprit des grands classiques des années 90. Distribution : Odysseus « Oddy » Kosmos, l’ingénieur de la navette spatiale, et son seul et unique compagnon, le robot sarcastique Barton Quest. L’équipage d’Oddy a embarqué pour une mystérieuse expédition sept ans auparavant, laissant Oddy et Quest chargés du bon fonctionnement de la navette. Une tâche impliquant de nombreux défis, bien sûr. Le problème, c’est qu’Oddy est incroyablement paresseux et il en a marre d’être seul. Seules les friandises éveillent son attention, désormais, obligeant Barton à chaperonner l’ingénieur maussade au fil de leurs obligations, et pour éviter que la navette ne sorte de son orbite. Mais voilà que les machines de la navette commencent à faire des leurs, comme si des spectres erraient dans le vaisseau, car même le café a un drôle de goût désormais ! Ça a l’air plutôt « marrant », non ? Le jeu offre un large éventails de lieux, car la navette est immense ! Vous visiterez plusieurs laboratoires, un centre de commandement et même l’espace ! Au fil de votre voyage, vous devrez faire face à des puzzles de logique et des casse-tête intégrés à une intrigue incroyable aux nombreux rebondissements. Préparez-vous à résoudre d’innombrables puzzles, à mettre au jour les mystères du San Francisco, à secourir votre équipage et à rentrer à la maison ! Fonctionnalités : Préparez-vous pour une aventure de science-fiction incroyable dans l’esprit des bons vieux jeux d’aventure en mode point-and-click des années 90 !

Découvrez une aventure en 5 épisodes riche en surprises et secrets !

Explorez la navette, l’espace et même... la passé !

Plongez dans un scénario de scient-fiction avec de nombreux rebondissements !

Rencontrez des personnages malins et passionnants !

Rassemblez votre courage et assurez que votre équipage ne comporte pas d’hôtes indésirables...

Source : Nintendo