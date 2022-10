Oddworld: Soulstorm dévoile sa date de sortie sur Nintendo Switch

Annoncé en juillet dernier, le dernier opus d'Oddworld, la licence de Lorne Lanning débarquera sur Nintendo Switch dans une édition spéciale optimisée pour la console hybride intitulée Oddworld: Soulstorm Oddtimized Edition dès le 27 octobre chez nous (en avance sur nos amis Américains qui devront attendre le 8 novembre prochain pour mettre la main dessus).

Comme annoncé précédemment (voir notre article), Oddworld: Soulstorm - Oddtimized Edition aura non seulement droit à une sortie dématérialisée sur l'eShop, mais aussi également à deux éditions physiques.

Contenu de l'édition Limited :

Un exemplaire dans un boîtier en métal exclusif

Le boîtier possède 24 emplacements de cartouche ainsi que 3 lithographies

Contenu de l'édition Collector

Un boîtier collector

L’édition standard du jeu pour Nintendo Switch

Un boîtier en métal exclusif comprenant 24 emplacements de cartouche

Une figurine argentée de 22 cm à l’effigie d’Abe, héros Mudokon malgré lui

Un artbook premium de 160 pages réalisé en partenariat avec Les Éditions Pix’n Love

Un porte-clés inédit

Trois lithographies

Une planche de stickers Alphabet Tribal

Un tatouage temporaire imitant celui de la main d’Abe

À propos d’Oddworld: Soulstorm pour Nintendo Switch

Oddworld: Soulstorm, la suite primée du jeu à succès Oddworld: New ‘n’ Tasty, est un jeu de plateforme action-aventure épique et explosif. Optimisé pour la Nintendo Switch, cette version tire parti des atouts uniques de la plateforme et propose le même gameplay que les versions des autres plateformes (PlayStation, Xbox, Steam et Epic Games Store), avec une saveur Switch incomparable !

Dans Soulstorm, vous devez aider Abe dans sa quête pour libérer plus de 1 000 Mudokons sous le joug des chaînes de l’esclavage. Affrontez un futur incertain tout en faisant toute la lumière sur un passé oublié. Fiez-vous à vos instincts et votre dextérité pour éviter d’être repéré, surmontez d’innombrables difficultés, et provoquez l’étincelle qui initiera une véritable révolution.

Choisissez votre stratégie avec soin, en optant pour l’infiltration ou bien la force brute en utilisant les objets collectés pour en faire de puissantes armes. Décidez de la manière la plus optimale pour combattre vos oppresseurs et sauver tous les Mudokons.

Vos décisions en jeu et le nombre de vies que vous sauverez dans chaque niveau affecteront l’issue que vous obtiendrez : avec quatre fins uniques, les choix que vous ferez influeront le grand final que vous vivrez, et vous permettront peut-être de débloquer les deux derniers chapitres explosifs du jeu…

Parviendrez-vous à sauver tous les Mudokons ?

Caractéristiques :