Oddworld : Munch's Oddysee de retour en mai sur Nintendo Switch

Si vous étiez un détenteur de Xbox première du nom, peut-être avez-vous souvenir d'un des jeux de son line-up, à savoir Oddworld : Munch's Oddysee ? Sorti initialement en 2002, le jeu de plateforme s'offre une cure de jouvence sur Nintendo Switch suite à un accord entre Oddworld Inhabitants, Inc. et Microids. Disponible à partir du 14 mai prochain sur l'eShop de la console hybride, nous vous laissons ci-dessous la trame de l'histoire, ainsi qu'un trailer.

Quand l’histoire commence, vous incarnez un Gabbit nommé Munch, héros d’une étrange odyssée... En effet, la vie de Munch est sur le point de changer – Et pour le pire !

Comment vous sentiriez-vous si vous aviez une jambe cassée à cause d’un piège à Scrab ? Si vous étiez enlevé par des scientifiques peu scrupuleux ? Si on vous implantait un appareil extraterrestre dans le crâne ? Et si vous découvriez que votre espèce était au bord de l'extinction ?

En effet, en raison de la trop grande variété de produits de consommation provenant des Gabbits, l’espèce est proche de la fin. Il ne reste qu’un seul individu de Gabbit amphibie encore en vie. Et il ne se trouve malheureusement pas à l’endroit où on devrait généralement apercevoir cette espèce… Ce dernier est actuellement piégé dans un horrible centre de test, connu sous le nom de “Laboratoires Vykkers” !

Et c’est à vous d’aider et guider Munch dans son aventure, et notamment de sauver d’autres créatures soumises elles aussi à de terribles expériences. Ces créatures, les Fuzzles, lui seront alors fidèles et l’aideront à leur tour à s’échapper.