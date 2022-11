OddBallers - Ubisoft revisite la Balle au Prisonnier sur Nintendo Switch

Il ne faut pas croire que Ubisoft mise tout sur les blockbusters, de temps en temps il peut leur arriver de sortir quelques ovnis vidéoludiques. Annoncé lors du TGS 2022, OddBallers se présente comme un jeu de balle au prisonnier familial, qui sera disponible à partir du 26 janvier 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour en apprendre davantage sur ce jeu, nous vous laissons le communiqué officiel de Ubisoft ci-dessous, accompagné d'un des rares trailers du jeu.

OddBallers est un jeu explosif au cours duquel les joueurs pourront défier leurs amis et leur famille lors de parties hilarantes inspirées du jeu de la balle au prisonnier. OddBallers proposera de nombreuses arènes et mini-jeux uniques et les joueurs devront utiliser tout ce qui leur tombera sous la main pour remporter chaque manche.

Que ce soit en ligne ou en local, les joueurs pourront mettre leurs compétences mais aussi leurs amitiés à l’épreuve ! Ils pourront jouer avec 4 joueurs en local et jusqu’à 6 joueurs sur Nintendo Switch. Les joueurs pourront également poursuivre la fête en ligne pour vivre des parties de folie depuis n'importe où dans le monde.