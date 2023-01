Oddballers - La balle aux prisonniers made in Ubisoft vous attend sur Nintendo Switch

Oubliez la balle aux prisonniers que vous avez appris dans la cour de l'école, aujourd'hui on passe directement au niveau compétition avec la dernière création d'Ubisoft dénommée Oddballers. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch au prix de 19,99€, ainsi que sur de nombreux autres supports, Oddballers vous propose de participer à des compétitions en multijoueur où tous les coups seront permis pour remporter la victoire. Afin d'en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de lancement.

OddBallers est un jeu multijoueur inspiré du jeu de la balle aux prisonniers au cours duquel les joueurs sont encouragés à utiliser toutes les tactiques possibles, même déloyales, et des armes farfelues pour gagner des mini-jeux. Qu’il s’agisse de fermes champêtres, de villes de bord de mer ou encore d’îles paradisiaques, chaque environnement propose plus de 30 arènes différentes et des mini-jeux uniques. OddBallers met les joueurs au défi d'utiliser tout ce qui leur tombe sous la main pour le lancer à la figure de leurs amis.

Les joueurs vont devoir gagner un nombre prédéfini de points pour obtenir une balle de match. Le premier joueur qui convertira sa balle de match en gagnant un mini-jeu lors des tours suivants remportera le match. Une session de jeu peut durer entre dix et vingt minutes en fonction des paramètres de victoire définis par les joueurs.

Les personnages peuvent être customisés de la tête aux pieds avec une centaine de tenues, de coiffures hilarantes et bien plus encore. Les éléments de personnalisation peuvent être débloqués gratuitement en progressant dans le jeu.

Que ce soit en ligne ou en local, les joueurs vont pouvoir mettre leurs compétences mais aussi leur amitié à l’épreuve en jouant jusqu’à 6 en local (4 joueurs sur PlayStation®4) ou en ligne. Ils pourront également poursuivre la fête en ligne* et vivre des parties de folie depuis n'importe où dans le monde ou encore affronter des joueurs sur d’autres plateformes grâce au cross-play.