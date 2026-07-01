Octopath Traveler 0 s'offre une mise à jour avec un nouveau monstre d'arène et un nouveau résident

À l'occasion du live célébrant l'anniversaire de la série Octopath Traveler, Square Enix a annoncé qu'une première mise à jour de contenu pour Octopath Traveler 0 sera déployée d'ici la fin de l'année . Si l'éditeur n'a pas encore communiqué de date de sortie précise, davantage d'informations seront dévoilées ultérieurement.

En attendant, deux nouveautés ont d'ores et déjà été confirmées par Gematsu

La première concerne l'Arène des Monstres, qui accueillera un nouvel adversaire particulièrement redoutable. Les joueurs les plus expérimentés, ayant largement renforcé leurs personnages, pourront relever un défi inédit avec un combat de capture amélioré, suivi d'un affrontement d'arène encore plus exigeant. D'après la silhouette dévoilée par Square Enix, il s'agirait d'Amatsukami no Orochi, un ennemi bien connu des vétérans.

La seconde nouveauté prend la forme d'un nouvel habitant qui rejoindra la ville de Wishvale. Phenn y reçoit en effet une lettre d'introduction annonçant l'arrivée d'un mystérieux aventurier venu d'un autre monde. Si son identité n'a pas été officiellement confirmée, tout laisse penser qu'il pourrait s'agir d'Elliot, le protagoniste de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, récemment sorti.