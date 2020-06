Octonaut - Un tentacule pour sauver l'humanité sur Nintendo Switch

Oubliez le fantasme du vaisseau spatial sur-équipé pour affronter la menace alien. Avec Octonaut, Eastasiasoft Limited et Joseph Calabro vous invitent à sauver l'humanité en incarnant un... poulpe. Pour en apprendre davantage sur ce Shoot'em up, nous vous laissons ci-dessous le trailer de présentation ainsi qu'un bref communiqué.

Le monde a été pris d'assaut par une invasion extraterrestre. A la veille de la destruction, l'humanité appelle au secours ! Octonaut est un shoot'em up rétro inspiré des classiques du 16 bits. Sauvez le monde d'une invasion extraterrestre en tirant et en esquivant tout sur votre chemin à travers 8 niveaux remplis d'action avec des boss sinistres ! Collectionnez une variété de power-ups dont des lasers, des boules de bowling et des étoiles ninja pour abattre les ennemis et défendre la planète.