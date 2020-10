Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm - L'aventure est enfin disponible sur Nintendo Switch

Prêt pour un retour dans le temps ? Se déroulant 1000 ans avant les événements du premier épisode, Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm est à présent disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour accompagner cette bonne nouvelle, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement du jeu, accompagné de son descriptif officiel.

UNE GRANDE AVENTURE

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm se déroule mille ans avant les événements du premier chapitre, ce jeu t’emmène dans un voyage magique à travers le vaste monde de Gaia, débordant de mythologie et de traditions. Un jeune chevalier fait face à un défi impossible, alors que le démon Mesmeroth est revenu avec une Armée des ténèbres gigantesques. Notre héros va-t-il pouvoir unir les Owrus, les Gillfolk et les hommes dans un combat qui scellera le destin du monde ?

CETTE FOIS, TU N’ES PAS SEUL

Tu ne pourras pas vivre cette aventure tout seul. Trin, la petite-fille d’Archimède, le chef d’Arcadie, et Gen, un mystérieux robot portant une vieille arme de samouraï, se joindront à toi pour combattre à tes côtés contre l'Armée des ténèbres de Mesmeroth. Les commandes contextuelles te permettront de diriger ces alliés dans la bataille. Demande-leur de t’aider à résoudre les casse-têtes du jeu les plus complexes !

LUTTEZ, RÉSOLVEZ, EXPLOREZ

Enrichi de nouvelles fonctionnalités, Oceanhorn 2 n'est pas seulement l'un des meilleurs jeux d'aventure, mais il s'appuie aussi sur une expérience unique rappelant les jeux vidéo classiques. Recueille des objets puissants, manie des armes, résous les grandes énigmes des Anciens et découvre tout ce qu'Arcadie et ses royaumes voisins ont à offrir ! Accepte le défi et deviens un véritable héros.

CARACTÉRISTIQUES