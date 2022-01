Ocean's Heart, le Zelda-Like en Pixel-Art de Nordcurrent Labs s'annonce sur Nintendo Switch

Si en ce début d'année 2022 vous êtes en manque d'aventures "Zelda-esque" sur Nintendo Switch, Ocean's Heart un RPG d'action-aventure en Pixel-Art signé Nordcurrent Labs débarque sur Nintendo Switch dès le 10 février prochain . Déjà sorti sur PC l'année dernière , le jeu a reçu un très bon accueil de la part des joueurs et devrait contenter les fans de la licence la plus légendaire de Nintendo en manque d'aventures. Dans Ocean's Heart vous incarnerez Tilia, une jeune femme à la recherche de son père dans un très joli monde en Pixel-Art. La bande-annonce, spécialement réalisée pour la sortie Nintendo Switch, devrait vous donner un bel aperçu du gameplay du titre et de ses graphismes. Rendez-vous donc le 10 février prochain sur l'eShop pour ceux que cette bande-annonce aura su charmer.



Ocean's Heart est un action RPG en pixel art détaillé concentré sur l'exploration. Dans ce monde captivant regorgeant de secrets et de mystères, Tilia part à la recherche de son père porté disparu. Suis sa piste dans les ruines d'un royaume immergé, détermine le futur du monde, ou fais profil bas en ne te concentrant que sur ta mission dans cette aventure épique à inspiration rétro !





Explore un sublime monde détaillé, débordant de secrets enfouis dans des forêts brumeuses, sur des pics de montagnes isolées, ou des prés-salés. Chaque zone propose de nombreuses quêtes secondaires uniques et palpitantes. Tu seras également confronté à des mystères antiques et de terribles dangers.





Affronte des monstres terrifiants, brandis diverses armes et use de magie antique pour vaincre ou déjouer les plans de tes ennemis. Cherche des matériaux spéciaux pour améliorer tes armes jusqu'à ce que les monstres les plus redoutables ne fassent plus le poids face à toi.





Récupère plusieurs types d'objets dans le monde afin de fabriquer des potions, d'améliorer tes armes et d'agrandir encore et toujours ton arsenal.

Fonctionnalités du jeu