OBAKEIDORO 2 sortira début août sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2
La licence de cache-cache asymétrique OBAKEIDORO revient sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 cet été avec la sortie de OBAKEIDORO 2. Attendu sur l'eShop pour le 6 août 2026, nous vous laissons découvrir le dernier trailer dédié ci-dessous. La version Nintendo Switch 2 proposera également l'option Gameshare.
Les humains parviendront-ils à échapper au monstre ?!
Le cache-cache continue sur un nouveau terrain de jeu... Le Japon !
Vite, tu n'as que 3 minutes !
Fuis et pars te cacher ! Si un seul humain parvient à s'échapper, les humains gagnent !
Mais s'ils se font tous capturer, le monstre l'emporte !
Utilise les spécificités du monstre pour capturer les humains !
En ligne ou en local, jusqu'à 8 joueurs peuvent rejoindre la partie.
OBAKEIDORO 2 est un jeu d'action multijoueur asymétrique opposant monstres et humains dans une partie de cache-cache endiablée.
Les humains peuvent non seulement fuir et se cacher, mais disposent également d'un atout maître : « l'activation de la lanterne » pour étourdir le monstre.
Utilisée ingénieusement, elle permet de retourner une situation critique à ton avantage !
Pour les monstres, la clé de la victoire réside dans l'utilisation de leurs puissants pouvoirs. N'hésite pas à « traverser les murs » ou à « détecter les empreintes » pour attraper les humains !
◆ Utilise « Appeler », la nouvelle capacité des humains, pour coopérer avec tes amis !
Découvre cette nouvelle fonctionnalité qui permet d'appeler des amis à proximité.
Lorsqu'un ami répond à ton appel, tu peux enclencher des actions coopératives telles qu'une « Évasion solo », un « Saut à deux » ou un « lien co-op » !
◆ Effectue une « super capture », nouvelle capacité des monstres, pour attraper plusieurs humains en même temps !
Une capacité à plus grande portée pour capturer les humains avec encore plus de style !
◆ Compatible avec GameShare !
Via GameShare, tu peux jouer à OBAKEIDORO 2: Chase & Seek avec tes amis et ta famille même s'ils ne possèdent pas le jeu.