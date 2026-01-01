OBAKEIDORO 2 sortira début août sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

La licence de cache-cache asymétrique OBAKEIDORO revient sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 cet été avec la sortie de OBAKEIDORO 2. Attendu sur l'eShop pour le 6 août 2026 , nous vous laissons découvrir le dernier trailer dédié ci-dessous. La version Nintendo Switch 2 proposera également l'option Gameshare.

Les humains parviendront-ils à échapper au monstre ?!

Le cache-cache continue sur un nouveau terrain de jeu... Le Japon !

Vite, tu n'as que 3 minutes !

Fuis et pars te cacher ! Si un seul humain parvient à s'échapper, les humains gagnent !

Mais s'ils se font tous capturer, le monstre l'emporte !

Utilise les spécificités du monstre pour capturer les humains !

En ligne ou en local, jusqu'à 8 joueurs peuvent rejoindre la partie.

OBAKEIDORO 2 est un jeu d'action multijoueur asymétrique opposant monstres et humains dans une partie de cache-cache endiablée.

Les humains peuvent non seulement fuir et se cacher, mais disposent également d'un atout maître : « l'activation de la lanterne » pour étourdir le monstre.

Utilisée ingénieusement, elle permet de retourner une situation critique à ton avantage !

Pour les monstres, la clé de la victoire réside dans l'utilisation de leurs puissants pouvoirs. N'hésite pas à « traverser les murs » ou à « détecter les empreintes » pour attraper les humains !

◆ Utilise « Appeler », la nouvelle capacité des humains, pour coopérer avec tes amis !

Découvre cette nouvelle fonctionnalité qui permet d'appeler des amis à proximité.

Lorsqu'un ami répond à ton appel, tu peux enclencher des actions coopératives telles qu'une « Évasion solo », un « Saut à deux » ou un « lien co-op » !

◆ Effectue une « super capture », nouvelle capacité des monstres, pour attraper plusieurs humains en même temps !

Une capacité à plus grande portée pour capturer les humains avec encore plus de style !

◆ Compatible avec GameShare !

Via GameShare, tu peux jouer à OBAKEIDORO 2: Chase & Seek avec tes amis et ta famille même s'ils ne possèdent pas le jeu.