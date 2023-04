Nyghtmare - The Ninth King - Un nouveau jeu Game Boy Color s'offre une sortie en version physique à l'occasion du Paris Fan Festival

Si vous êtes sur Paris ce weekend, vous aurez l'occasion de pouvoir découvrir le Paris Fan Festival qui propose de réunir un maximum d'univers de la pop culture durant 2 jours. Parmi les invités, vous aurez l'occasion de découvrir l'éditeur Yastuna Games au sein de l’espace Homebrew (stands D42 & D44) pour la présentation de leur nouveau projet : Nyghtmare - The Ninth King. Développé par Elvies, le titre se présente comme une approche moderne du genre Castlevania, et a surtout la particularité d'être un titre Game Boy Color. Si vous souhaitez faire son acquisition, deux solutions s'offre à vous :

Nous serons présent ce WE à @ParisFanFest 2023 sur l'espace Homebrews (stands D42 & D44).

Venez découvrir les premiers exemplaires de Nyghtmare - The Ninth King, le nouveau jeu #Castlevania like #GameBoyColor réalisé par @ELVIEStm.@FlorentGorgesFR @NM_Officiel @NintendoTown pic.twitter.com/qV5ap26Kn8