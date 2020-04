Null Drifter sèmera le chaos sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de shoot'em up de type Bullet Hell, Eastasiasoft devrait avoir très bientôt de quoi vous contenter avec la sortie de Null Drifter. Proposé au petit prix de 4,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, Null Drifter devrait être disponible selon les dires d'Eastasiasoft dans le courant de la semaine. En attendant, nous vous laissons ci-dessous le communiqué officiel du jeu, ainsi qu'un premier trailer.

Faites l'expérience d'un jeu simple mais nostalgique tout en tirant et en vous plongeant dans l'enfer des balles sur un seul écran. Mettez vos compétences à l'épreuve dans une série de défis qui évoluent progressivement et visez le meilleur score dans les classements mondiaux en ligne. Collectez des pièces et achetez des améliorations permanentes qui vous aideront dans votre voyage.

Plongez dans une simulation 1-bit lo-fi qui vous permettra de vous entraîner progressivement pour devenir le meilleur pilote de chasse de l'espace ! Faisant secrètement partie de l'univers du Projet Starship, ce twin-stick shooter est conçu pour préparer les pilotes à leur mission contre les forces du vide. En introduisant lentement de nouveaux défis et des combats plus frénétiques, Null Drifter poussera les limites de tout pilote à un niveau supérieur !