Nuclear Blaze - La guerre contre les flammes débutera le 26 avril sur Nintendo Switch

Avec Nuclear Blaze, préparer-vous à endosser le rôle d'un soldat du feu. Proposé dans un emballage rétro 2D du plus bel effet, le titre sera officiellement disponible à partir du 26 avril 2023 en version dématérialisée et en version physique éditée par Red Art Games.

Un énorme incendie fait rage et on vous envoie sur les lieux pour l'arrêter. C'est la routine pour un pompier aussi entraîné et expérimenté que vous. Parachuté au milieu de cet enfer de flammes, vos objectifs principaux consistent à contenir le feu, enquêter sur ses causes et chercher des survivants.

La découverte inattendue d'un établissement militaire secret va vite contrecarrer vos plans. Dévoilez la vérité sur l'existence du Site 16 et A-█████. Mais pour accéder à ces informations, il vous faudra une autorisation ████ et ██…

En plus du mode principal du jeu, Nuclear Blaze inclut également un mode spécial pour enfants créé spécifiquement pour les plus jeunes joueurs (à partir de 3 ans). Ce mode possède ses propres caractéristiques, des niveaux plus faciles, un héros immortel, des commandes simplifiées (avec une visée automatique) et des tonnes d'hélicoptères et de camions ! La version console de Nuclear Blaze comprend aussi un mode « Hold my Beer » qui ajoute des zones cachées dans tous les niveaux et de nouvelles menaces qui nécessitent une approche plus précise et tactique. Sur console, les joueurs vivront l'expérience totale de Nuclear Blaze !

Caractéristiques

- Un jeu de pompier unique en 2D

- Des commandes et des mécaniques de jeu fluides

- De sublimes graphismes en pixel art

- Des paramètres de difficulté bien ajustés

- Un mode enfants réservé aux plus jeunes joueurs avec des commandes et des niveaux spéciaux

- Un mode « Hold my Beer » qui ajoute des zones cachées, de nouvelles menaces et des éléments tactiques

- Des chats cachés à secourir