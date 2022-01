Nova-111 vous propose de (re)découvrir ses casse-tête sur Nintendo Switch

Développé par Funktronic Labs et Curve Digital, Nova-111 avait déjà été proposé sur l'eShop de la Wii U en 2015. Le titre revient finalement en ce début d'année 2022 sur Nintendo Switch afin de proposer son concept aux joueurs qui auraient loupé le titre à l'époque. Proposé au prix de 9,99€ sur l'eShop de la Nintendo Swith, nous vous laissons découvrir son descriptif complet ci-dessous.

Pilotez votre fidèle vaisseau autour de mystérieuses planètes inconnues dans cette aventure de science-fiction primée qui mêle tour par tour et action en temps réel. Votre mission est de sauver l'espace-temps et de retrouver les savants éparpillés aux quatre coins de l'univers après la plus grande expérience qui soit. Vous n'avez pour seul soutien que votre fidèle guide (bien que quelque peu obsédé par les sandwichs), pour réparer le vortex temporel !

Activez 100 % de votre cerveau et résolvez des énigmes époustouflantes ! Usez de stratégie lors de batailles contre d'étranges créatures exobiologiques dans un monde incongru où le tour par tour et le temps réel se mêlent.

Progressez dans trois mondes magnifiques et distincts ! Protégez-vous en obtenant de nouvelles capacités et en améliorant les modules de votre vaisseau. Mais quoi que vous fassiez, n'oubliez jamais que votre meilleure arme reste la SCIENCE !

CARACTÉRISTIQUES :