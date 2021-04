Découvrez les nouvelles manettes sans fil GameCube pour Nintendo Switch Super Mario et The Legend of Zelda

Les manettes des consoles Nintendo sont toutes entrées dans l'Histoire, chacune à leur façon. Si les Joy-Con de la Nintendo Switch ont leurs avantages et leur charme, ils ne sont pas toujours indiqués en fonction des jeux... Et mieux vaut parfois se tourner vers la manette Switch Pro officielle ou vers des alternatives un peu moins coûteuses... Vous pouvez aussi opter pour la manette GameCube qui a toujours ses fans qui l'utilisent même pour jouer à Super Smash Bros. Ultimate ou Super Mario Sunshine. Si vous faites partie de ces fans, vous serez peut-être intéressé par ces nouveaux pads sans fil de la maque HORI customisés avec les logos de The Legend of Zelda et Super Mario.

Ils sont actuellement en précommande sur Amazon sachant que les manettes sortiront le 31 mai 2021 . Retrouvez ci-dessous la présentation de ces pads et quelques images. Vous pouvez aussi les précommander en suivant nos liens partenaires :

Manette Sans Fil Battle Pad (Zelda) pour Nintendo Switch

Manette sans Fil Battle Pad (Mario) pour Nintendo Switch