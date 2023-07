Nouveautés du Nintendo eShop – Juin 2023

Juin est déjà derrière-nous, et le moins que l'on puisse dire c'est que ces derniers jours ont été riches du côté des sorties vidéoludiques. Pour vous aider à vous y retrouver, Nintendo vous a préparé une petite vidéo récapitulative des sorties eShop du mois de juin à ne pas louper sur Nintendo Switch. Et comme d'habitude, si un titre vous a tapé dans l'œil mais que vous ne l'avez pas vu apparaître dans ladite vidéo, n'hésitez pas à nous partager le nom du jeu dans les commentaires !

Découvrez de minuscules créatures aux allures de plantes dans Pikmin 1 et Pikmin 2, résolvez les mystères d'une ville où la pluie ne cesse jamais dans Master Detective Archives: Rain Code, roulez votre katamari dans We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie, et bien plus ! Voici un aperçu des titres qui sont arrivés en juin sur le Nintendo eShop.