4K Gamer Pro - Un nouveau dongle permettant de passer votre Switch en 4K bientôt sur Kickstarter

Bien qu'ayant conquis des millions de foyer, la Nintendo Switch n'en reste pas moins une console possédant plusieurs faiblesses en 2022. Celle qui est le plus souvent pointé du doigt par ses détracteurs est sa puissance, ainsi que sa résolution ne dépassant pas les 1080p. Si pour la puissance nous ne pouvons attendre que des optimisations, ou un nouveau modèle amélioré, pour ce qui est de la résolution quelques société planchent activement sur le sujet comme PhotoFast.

Après la sortie du 4K Gamer+ sur le marché asiatique, la société s'apprête à lancer son Kickstarter en avril pour lancer son nouveau produit, le 4K Gamer Pro. Ce petit connecteur se branche entre votre Nintendo Switch et votre téléviseur, et permettrait, selon ses concepteurs, de convertir instantanément et sans aucune latence le signal vidéo de la Nintendo Switch du 1080p à la 4K.

Si ce genre d'appareil parait trop beau pour être vrai, ses concepteurs indiquent tout de même avoir planché sur le sujet durant des mois pour proposer la meilleure expérience possible. Le projet devant débuter dans le courant du mois d'avril sur Kickstarter, nous vous laissons vous faire une première impression en vous rendant sur leur site officiel.

Il est dommage que la Nintendo Switch ne supporte que la sortie vidéo de 1080P. Avec 4K Gamer Pro, la sortie 1080P passe non seulement automatiquement à la résolution 4k sans aucun décalage, mais peut également être ajustée à 3 niveaux différents pour obtenir le visuel le plus confortable pour l'expérience de jeu. Performances puissantes

Le 4K Gamer Pro offre un nouveau niveau d'amélioration vidéo pour vous garantir la meilleure expérience de jeu de tous les temps. Avec une augmentation de 20 % de la netteté, de la coloration et de la profondeur de champ par rapport à nos modèles précédents, nous avons atteint de nouveaux niveaux de qualité d'image pour les jeux Switch. Profitez d'une meilleure profondeur de champ

À l'aide du traitement d'imagerie AI, 4K Gamer Pro identifie l'objet focalisé dans l'image et améliore sa qualité et sa netteté pour amplifier la profondeur et les détails de chaque couche. Pas de décalage ou de chute de FPS

Après des mois de recherches et de tests, nous avons réussi à garantir une expérience véritablement haut de gamme en 4K sans perte d'images (même après l'amélioration de la qualité de l'image). Netteté d'image avancée

En améliorant le contraste, la segmentation et les bords de l'objet, le 4K Game Pro crée une clarté et une netteté tout en minimisant les images irrégulières. Traitement des couleurs intenses

En augmentant le contraste des images à faible luminosité, nous avons donné vie à plus de détails dans chaque image. Même si la saturation n'est pas appliquée en raison du contraste accru, éclaircir l'image de cette manière la rend plus vive.

Technologie d'amélioration

Avec la technologie de compensation de corrélation 4K Gamer Pro insert points, définissez la valeur de couleur des pixels existants comme base, attribuez des valeurs de couleur aux pixels dans des intervalles adjacents, effectuez des opérations de couleur dans quatre dimensions verticales et horizontales et insérez des pixels après l'opération pour convertir la qualité d'image 1080p Upscale à 4K.

Source : 4kgamerpro