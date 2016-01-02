Lexar PLAY PRO microSDXC Express 1 To - La solution de stockage ultime sur Nintendo Switch 2 ?

À notre époque, la course au tout dématérialisé pose une problématique évidente : le stockage des données. À sa sortie en 2017, la Nintendo Switch avait été critiquée pour ses 32 Go de mémoire interne. Pourtant, même sans carte MicroSD, la console permettait de jouer à un bon nombre de titres avant de se retrouver à court d’espace. En juin 2025, la Nintendo Switch 2 est arrivée avec une capacité nettement supérieure : 256 Go. Une augmentation impressionnante, mais qui n’a pas résolu tous les problèmes. Les joueurs ont vite dû faire face à trois défis majeurs : transférer leurs données de leur première Nintendo Switch, s’adapter au dématérialisé de plus en plus répandu, et composer avec le nouveau format Game Key…

Cet avis s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec Lexar International, qui nous a fourni un exemplaire de leur dernière carte MicroSD Express : la Lexar PLAY PRO microSDXC Express 1 To.

Lexar PLAY PRO microSDXC Express 1 To

- Lien Partenaire -

Acheter sur amazon.fr

Les joueurs Nintendo Switch 2 bientôt obligés d’étendre leur stockage ?

Dès sa sortie, beaucoup ont craqué pour le bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World, permettant d’acquérir le jeu 50 % moins cher que sa version physique. Mais ce choix imposait 24 Go de stockage sur une console toute neuve. Avec des cartouches de jeu dont le prix de développement à évolué avec cette nouvelle console, la question du passage au dématérialisé est devenue un incontournable pour beaucoup de joueurs.

Nintendo a alors proposé une solution hybride : les Game Key Cards. Ce concept consiste en une cartouche physique ne contenant pas le jeu, mais donnant simplement l’autorisation de le télécharger via l’eShop. Sur le papier, elle combine les avantages du physique et du dématérialisé : on peut prêter ou revendre la cartouche. En pratique, cependant, elle donne l’impression de payer pour une cartouche « vide ». Et surtout, comme tout téléchargement, elle consomme rapidement l’espace limité de la console.

Le problème du stockage s’est encore aggravé avec la sortie du FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, pesant plus de 90 Go. Sur une Nintendo Switch 2, cela représente déjà plus d’un tiers de la mémoire disponible. Avec l’arrivée prochaine de titres tiers, qui ne font jamais de concessions sur le poids de leurs jeux, les joueurs seront rapidement confrontés à des besoins de stockage toujours plus élevés.

MicroSD vs MicroSD Express : un vrai changement

La Nintendo Switch 2 nécessite l’usage d’une MicroSD Express, bien plus performante qu’une MicroSD classique. Si la différence peut sembler subtile sur le papier, elle est considérable :

MicroSD standard : lecture ~80–170 Mo/s, écriture ~20–90 Mo/s

: lecture ~80–170 Mo/s, écriture ~20–90 Mo/s MicroSD Express : lecture jusqu’à 985 Mo/s, écriture 600–900 Mo/s

Le prix, élevé, reflète cette technologie miniaturisée et performante. Au lancement, j’avais opté pour une carte certifiée Nintendo (SanDisk, 256 Go). Avec 512 Go, on peut tenir un certain temps, mais le transfert des données de mon ancienne Nintendo Switch m’a déjà contraint à supprimer plusieurs jeux. Six mois plus tard, je dois encore faire le ménage régulièrement pour installer les nouveautés, ce qui devient frustrant, surtout pour les jeux dépassant les 50 Go comme Street Fighter 6.

La solution Lexar PLAY PRO microSDXC Express 1 To

Etant donc en quête d’une carte Micro SD Express de plus grande capacité, j’ai commencé à chercher ce qui se faisait ailleurs, et rapidement le nom de Lexar est vite sorti lors de mes recherches. Fondée en 1996, la société Lexar International s’est spécialisée dans les solutions de mémoire et de stockage Flash, et est aujourd’hui un acteur majeur du marché des cartes mémoires. La société a commencé à travailler sur le développement de cartes SD Express et microSD Express dès 2021, et leur plus belle prouesse à ce jour reste la création de la première carte microSD Express 1 To au monde disponible depuis 2025 : la Lexar PLAY PRO microSDXC Express 1 To. Mais aussi beau soit cet exploit, il en résulte forcément un coût. Pour ce modèle de carte de 1To, le tarif actuelle tourne autour de 220€, soit pratiquement la moitié du prix de la Nintendo Switch 2. Ici nous ne sommes pas sur un achat adapté à toutes les bourses, mais bien sur une option de confort supplémentaire pour ceux qui peuvent se le permettre.

En termes de performance, les temps de chargement sont comparables aux cartes certifiées Nintendo (SanDisk/Samsung). L’intérêt principal reste donc la capacité, qui permet de conserver une ludothèque massive sans contraintes.

Fiche technique de la Lexar PLAY PRO microSDXC Express 1 To :

Capacité : 1 To

: 1 To Format : microSDXC Express (PCIe/NVMe)

: microSDXC Express (PCIe/NVMe) Compatibilité : MicroSD Express, UHS‑I/UHS‑II, Switch 2, Steam Deck, ROG Ally

: MicroSD Express, UHS‑I/UHS‑II, Switch 2, Steam Deck, ROG Ally Classe de vitesse : Classe 10 / U3 / V30

: Classe 10 / U3 / V30 Vitesse lecture : 900 Mo/s max

: 900 Mo/s max Vitesse écriture : 600 Mo/s max

: 600 Mo/s max Dimensions : 15 × 11 × 1 mm

: 15 × 11 × 1 mm Poids : 0,708 g

: 0,708 g Étanchéité : IPX7

: IPX7 Résistance : tempêtes extrêmes, chocs, vibrations, rayons X, aimants

: tempêtes extrêmes, chocs, vibrations, rayons X, aimants Usage : jeux AAA, vidéos 4K, transferts rapides

Conclusion

La Lexar PLAY PRO microSDXC Express 1 To est, pour l’instant, la solution ultime pour ne plus se soucier du stockage sur Nintendo Switch 2. Elle s’adresse avant tout aux joueurs possédant une ludothèque conséquente, qui veulent éviter de supprimer régulièrement des jeux. Le prix reste élevé, mais il se justifie par l’absence de concurrents offrant autant de capacité et par la technologie encore peu démocratisée. Si le parc Nintendo Switch 2 continue de croître comme pour sa prédécesseure, on peut espérer une standardisation de ce type de cartes et une baisse des prix dans les années à venir.

Source : Lexar