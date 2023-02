Norn9: Var Commons - Le prochain épisode de la licence Otome vous embarquera pour le Japon de l'ère Taisho fin mars sur Nintendo Switch

Si vous êtes un amateur de Visual Novel, et de Otome plus précisément, Aksys Games vient de confirmer la sortie prochaine de Norn9: Var Commons sur les Nintendo Switch Occidentales le 30 mars prochain. De plus, les premiers exemplaires physiques du jeu proposeront un lot de 12 cartes colorées mettant en avant les personnages de l'histoire. Pour en apprendre davantage sur l'intrigue qui vous attend, nous vous laissons visionner le trailer ainsi qu'un descriptif du jeu ci-dessous.

Dans Norn9 : Var Commons, l'enfant prodige Sorata Suzuhara s'éloigne de sa classe lors d'une sortie scolaire et s'évanouit. Lorsqu'il revient à lui, il se trouve dans un endroit inconnu et rencontre une fille qui lui apprend qu'il se trouve dans le Japon de l'ère Taisho ! Elle le conduit à un bateau pour l'aider à rentrer chez lui, mais ce n'est pas un voilier en bois, mais un avion rond qui vole grâce à une technologie dépassant l'imagination de Sorata. Plus étrange encore, il découvre douze autres personnes, trois jeunes femmes et neuf jeunes hommes, tous des espers dotés de pouvoirs spéciaux, qui effectuent une sorte de voyage à la demande d'une entité multinationale connue uniquement sous le nom de The World.



Quel est le but de leur voyage ? Quelle est leur destination, et qu'est-ce que le Monde ? Avant même que Sorata puisse commencer à s'étonner de la situation, le navire est attaqué, et le mystère ne fait que s'épaissir. Plongez dans l'histoire du navire et de ses occupants à travers le point de vue de chacune des filles, et percez les mystères qu'il renferme. Norn9 : Last Era poursuit les aventures de l'équipe en trois parties passionnantes.

Aksys a également révélé les composants de la prochaine édition limitée de Norn9 : Last Era, localisé pour la première fois en Occident et qui sortira cet été. La collection comprend un Artbook couleur, un poster en tissu de 25" x 15", un ensemble de 11 autocollants en vinyle représentant Hiyoko et un porte-clés en acrylique représentant un dessin chibi. Les premiers exemplaires de Last Era seront également accompagnés d'un jeu de douze cartes de personnage.