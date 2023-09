Norn9: Last Era est disponible sur Nintendo Switch

Les amateurs de Visual Novel et de la licence Norn9 peuvent découvrir depuis le 31 août le dernier épisode de la licence : Norn9: Last Era. Proposé en versions physique et dématérialisée, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Douze espers aux capacités surhumaines ont été réunis sur un navire volant par une entité internationale connue uniquement sous le nom de The World… Leur histoire commune s’arrête peut-être là, mais leur histoire individuelle vient juste de commencer. Le passé, le présent et le futur convergent dans les trois modes Histoire de Norn9: Last Era’s. Vous explorerez notamment le passé des personnages avant leur vie commune à bord du navire, revivrez les événements de Norn9: Var Commons sous un jour nouveau, et découvrirez des histoires qui se déroulent après le premier jeu.