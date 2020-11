Nordlicht - Le Grand Nord vous attend à petit prix sur Nintendo Switch

Si pour cette fin d'année vous rêvez d'évasion direction le Grand Nord, mais que les limitations de déplacement posent quelque peu problème, optez pour une aventure directement accessible dans votre salon. Disponible au petit prix de 3,99€, Nordlicht est un jeu d'Aventure / Point&Click signé illius et édité par Koch Media. Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons son descriptif officiel, accompagné d'un trailer.

Dans le jeu d’aventure Nordlicht, vous accompagnez une famille pas comme les autres au cours d’un périple merveilleux dans le nord glacial. Vous incarnez Aurora, une petite fille curieuse, Peter Persil (son cochon d’Inde et meilleur ami qui la suit comme son ombre) et son père astucieux, Rupert. Au cours de son aventure, le trio découvre les mystérieuses constellations du ciel polaire nocturne et doit affronter les dangers de Mère Nature ainsi que les craintes de chacun. Vous devrez parfois utiliser et combiner les objets que vous trouverez en chemin, à la manière d’un jeu point and click traditionnel. Mais cette épopée mettra aussi votre dextérité ainsi que vos réflexes à l’épreuve, et il vous faudra braver des icebergs, des vagues géantes et même des orages à bord de votre petite barque. Les commandes intuitives, la musique atmosphérique et les graphismes dessinés avec amour à la main font de Nordlicht une expérience inoubliable tant pour les grands que pour les petits.