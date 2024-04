Nordic Ashes: Survivors of Ragnarok - Les vikings et dieux nordiques s'invitent bientôt sur Nintendo Switch

Développé par Noxfall Studios, Nordic Ashes: Survivors of Ragnarok se présente comme une réinterprêtation du genre Survivor. Après une sortie en accès anticipé en 2022 sur Steam, le titre s'apprête à passer à la version 1.0 à partir du 26 avril prochain. Si pour l'instant seule la plateforme Steam est concernée, Noxfall Studios a confirmé que son titre sortira également sur consoles à une date ultérieure. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir un trailer du jeu ci-dessous.

L'un des principaux objectifs de Nordic Ashes est d'être très rejouable. Grâce à la conception du personnage, chaque guerrier disposera d'une série d'armes et de capacités réparties dans sa constellation. Ainsi, ce sont les joueurs eux-mêmes qui choisiront les capacités à améliorer et les compétences à débloquer à chaque manche. En ajoutant plus de 150 reliques actives et passives qui peuvent être obtenues pendant la course elle-même, les joueurs peuvent créer des possibilités infinies.

Cela a permis au jeu de se démarquer dans le genre et de ne pas être une simple copie du jeu roi, Vampire Survivors, ce dont les joueurs sont reconnaissants.

Caractéristiques