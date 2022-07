Noob – Les Sans-factions - La web-série française aura le droit à son jeu vidéo courant 2023 sur Nintendo Switch

Après avoir acquis une réputation non négligeable sur internet, la web-série NOOB s'apprête à franchir un pallier supplémentaire avec la sortie d'un jeu vidéo dénommé Noob – Les Sans-factions. Attendu courant 2023 sur Nintendo Switch et divers supports concurrents, nous apprenons que le titre basé sur la licence de Fabien Fournier et Anne-Laure Jarnet aura également le droit à une version physique. Reprenant la formule des RPG des années 90-2000, nous vous laissons découvrir ci-dessous un premier descriptif officiel du jeu accompagné de son teaser.

Noob – Les Sans-Factions raconte l’histoire de quatre joueurs débutants, formant la guilde Rush, composée de Baster, Néogicien rêveur et compétitif, de Drek, son meilleur ami et berserker gaffeur, de May, l’ambitieuse et parfois arrogante cartomancienne, et enfin de Logs, un élémentaliste rêveur et naïf passionné de cuisine. À eux quatre, ils espèrent arriver rapidement au niveau 100 et débloquer leur classe légendaire pour intégrer l’élite des joueurs d’Horizon. Leur souhait est que la guilde Rush devienne l’une des plus grandes guildes du jeu aux côtés de la guilde Noob, Justice, Roxxor ou encore Pro Game Master. En plus des défis rencontrés dans leur jeu vidéo, ils devront également accomplir des quêtes dans la vraie vie, « IRL ».