Nocturnal - Le nouvel Action/Plateformer de Sunnyside Games attendu au printemps prochain sur Nintendo Switch

Le studio indépendant Sunnyside Games, en partenariat avec Dear Villagers nous présentent ce jour un nouveau Action/Plateformer répondant au nom de Nocturnal. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant du printemps 2023, nous vous laissons visionner ci-dessous un premier trailer du jeu, accompagné d'un descriptif officiel.

Après un voyage éprouvant sur une mer agitée, Ardeshir, soldat de la Flamme éternelle, retourne sur Nahran, son île natale recouverte d’une étrange Brume. Pour la repousser et s'y frayer un chemin, Ardeshir doit brandir son feu. Mais dans la Brume se cachent aussi d'incroyables lieux et de puissantes compétences qui se dévoileront à celles et ceux qui oseront percer ses mystères.​ Éveillez le gardien de la Flamme éternelle qui sommeille en vous : Si la Brume est votre ennemie, le feu sera votre allié au cours de ce voyage. La Flamme peut repousser la Brume, enflammer le décor, activer des mécanismes et même détruire les créatures issues de la magie noire, insensibles aux armes classiques. Mais attention : il est impossible de respirer dans la brume, vous devrez donc faire preuve de perspicacité pour trouver de nouveaux moyens de la tenir à distance.