NOBUNAGA’S AMBITION: Awakening Complete Edition - Unifiez le Japon dès à présent sur Nintendo Switch 2

Avis aux amateurs de stratégie, NOBUNAGA’S AMBITION: Awakening Complete Edition est désormais de sortie sur Nintendo Switch 2. Derrière ce nom se cache en réalité une version améliorée de NOBUNAGA’S AMBITION: Awakening déjà sorti sur Nintendo Switch. Nous vous laissons découvrir sa bande-annonce de lancement ci-dessous en attendant notre test dédié.

NOBUNAGA’S AMBITION: Awakening Complete Edition inclut tous les contenus supplémentaires disponibles (à l’exception des DLC de collaboration), une qualité de rendement 3D améliorée, et supporte la résolution 4K* et les contrôles à la souris**. De plus, la Complete Edition améliore l’expérience de jeu globale en proposant six nouveaux scénarios, de nouveaux traits pour les officiers et un nouveau mode de jeu intitulé « Decisive Battles » dans lequel de puissants clans s’affrontent dans de large batailles.

Dans le nouveau mode « Decisive Battles », les joueurs mèneront leur clan dans une lutte pour le contrôle de territoires contre les clans voisins, au cours de laquelle ils devront donner deux assauts d’ouverture dont l’issue aura un impact sur la bataille décisive finale. Les joueurs auront une période de six mois pour se préparer avant chaque bataille en planifiant leurs stratégies et rassembler leurs troupes. La victoire entraînera l’occupation complète du domaine du clan adverse, faisant de cette épreuve un véritable bras de fer pouvant déterminer le sort de l’unification du Japon.

La Complete Edition introduit également six nouveaux scénarios, autant historiques qu’hypothétiques, tels que « The Birth of Nobunaga », dans lequel apparaissent des figures clefs telles que le père de Nobunaga, Nabuhida Oda, et le redoutable stratège Tsunehisa Amago. Le scénario historique « Fateful Clash » emmènera les joueurs en juin 1582, au lendemain de l’incident du Honnō-ji, lorsque Mitsuhide Akechi trahi et attaque Nobunaga, tandis que le scénario hypothétique « Absence of Great Conflicts » explorera un monde où la guerre d’Ōnin n’a jamais eu lieu et où l’ascension du clan Oda s’est poursuivie sans heurts. Ces nouveaux scénarios permettront aux joueurs d’expérimenter une variété de situations de la période Sengoku, mêlant récits historiques et hypothétiques.