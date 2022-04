Nobody Saves the World, l'action RPG des créateurs de Guacamelee prend date sur Nintendo Switch

Après avoir réalisé la duologie de jeux Guacamelee ! et Guacamelee ! 2 Drinkbox Studios récidive aujourd'hui en nous proposant son tout dernier jeu d'action RPG en mode hack'n'slash Nobody Saves the World. Tout juste annoncé pour le 14 avril prochain le titre vous proposera d'incarner... Personne, un héros aux multiples visages qui vous permettra de prendre la forme de pas moins de 15 personnages différents pour utiliser chacune des compétences de ces formes afin de venir à bout des donjons du jeu. Les donjons sont par ailleurs générés de manière procédurale, assurant ainsi au titre une bonne dose de rejouabilité.

Vous incarnez Personne, un quidam dépourvu du moindre trait distinctif… hormis celui de pouvoir se transformer à l'envi en LIMACE, en FANTÔME, en DRAGON et BIEN PLUS encore, dans ce nouveau jeu de rôle et d'action des créateurs de Guacamelee !



Accomplissez des quêtes pour ajouter plus de 15 formes distinctes à votre répertoire. Combinez différentes compétences pour accéder à d'autres quêtes encore plus difficiles. En solo ou avec un ami en ligne, partez à l'aventure dans un monde immense et explorez des donjons en constante évolution pour essayer d'arrêter la Calamité et de SAUVER LE MONDE !





Caractéristiques

Changez de FORME comme bon vous semble : plus de 15 formes distinctes à débloquer, comme celle du rat, de la voleuse ou encore du robot, chacune offrant des possibilités uniques

comme bon vous semble : plus de 15 formes distinctes à débloquer, comme celle du rat, de la voleuse ou encore du robot, chacune offrant des possibilités uniques Combinez vos COMPÉTENCES: associez 80+ compétences pour obtenir de puissants pouvoirs. Changez-vous en œuf qui laisse de la gelée dans son sillage et tire des boules de feu ! Rien ne vous arrêtera !

associez 80+ compétences pour obtenir de puissants pouvoirs. Changez-vous en œuf qui laisse de la gelée dans son sillage et tire des boules de feu ! Rien ne vous arrêtera ! Des QUÊTES atypiques : aidez les habitants de ce monde à régler leurs problèmes. Chaque forme propose également une série de quêtes unique. À vous de faire preuve de créativité pour les mener à bien !

aidez les habitants de ce monde à régler leurs problèmes. Chaque forme propose également une série de quêtes unique. À vous de faire preuve de créativité pour les mener à bien ! Des donjons évolutifs: plus vous gagnez en puissance, plus les donjons (générés de manière procédurale) sont difficiles et complexes.

plus vous gagnez en puissance, plus les donjons (générés de manière procédurale) sont difficiles et complexes. Nouvelle partie+ : mettez vos formes et vos compétences à l'épreuve face à des ennemis plus puissants et à des donjons proposant de nouveaux modificateurs de difficulté.

mettez vos formes et vos compétences à l'épreuve face à des ennemis plus puissants et à des donjons proposant de nouveaux modificateurs de difficulté. Une bande-son exceptionnelle: découvrez la musique originale composée par le célèbre Jim Guthrie.

découvrez la musique originale composée par le célèbre Jim Guthrie. Et bien d'autres surprises ! Plus d'informations à venir…