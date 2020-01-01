No Straight Roads 2 annoncé sur Nintendo Switch

Après le premier opus paru en 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, No Straight Roads s'apprête à reprendre du service avec un nouvel opus sobrement intitulé No Straight Roads 2. Annoncé à l'occasion du Summer Game Fest Southeast Asian Games Showcase, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous. Le titre est attendu pour 2026 sans plus de précisions pour le moment.

No Straight Roads 2 est la suite du jeu d’action-aventure musical de Metronomik, qui suit Bunk Bed Junction dans un voyage encore plus grand, plus bruyant et plus déjanté au-delà de Vinyl City.

La bande-annonce met en avant Vanessa Lyte et son émission, Vanessa’s Hi-Lytes, alors qu’elle diffuse le chaos provoqué par le Grand Qwasa brisé. Avec ses fragments dispersés à travers la péninsule, Mayday, Zuke et Casey se lancent dans un nouveau road trip pour les récupérer.