No Place Like Home - Just For Games s'occupera de la distribution des versions physiques en France

Initialement annoncé pour une sortie courant mai sur l'eShop de la Nintendo Switch, Merge Games nous avait également annoncé que No Place Like Home aurait également le droit à une version physique dans le courant de l'été. Du côté de la France, Merge Games, Awaken Realms, le studio indépendant Chicken Launcher et Just For Games ont signé un partenariat pour la distribution des versions physiques sur le vieux continent à partir du 14 juillet 2023.

À propos de No Place Like Home : Bienvenue dans No Place Like Home ! No Place Like Home est une simulation aussi plaisante que relaxante, dans laquelle vous incarnez Hélène Terreneuve, une jeune fille qui a décidé d'aller voir son grand-père sur Terre une dernière fois avant de partir pour Mars. Cependant, elle découvre rapidement qu'il a disparu et que sa ferme a récemment été détruite. Caractéristiques principales : Nettoyez le monde, détruisez des montagnes de déchets, aspirez tous les détritus et recyclez les ressources pour construire votre propre ferme de rêve !

Liez-vous d'amitié avec les voisins du coin, ils peuvent s'avérer très utiles au cours de vos activités agricoles et de vos aventures.

Trouvez des graines, devenez agriculteur et utilisez vos produits pour cuisiner de délicieux plats qui peuvent être échangés contre des objets utiles ! Des fruits et légumes au miel, en passant par les confitures, la mayonnaise et bien d'autres choses encore !

Explorez et partez à l'aventure dans de nombreuses zones, des collines solitaires aux pics gelés.

Trouvez, sauvez et devenez ami avec les animaux de la ferme qui se sont perdus dans la vallée. Gagnez leur confiance et lorsque vous serez prêt, donnez-leur des chapeaux funky et organisez des fêtes de basse-cour géniales !

Reconstruisez, rénovez et décorez votre maison pour en faire un endroit douillet et parfait. Trouvez des décorations et des objets géniaux à travers le monde et utilisez-les pour personnaliser votre résidence.