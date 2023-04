No Place Like Home - Rebâtissez un monde ravagé début mai sur Nintendo Switch

Que diriez-vous de rebâtir un coin de paradis dans un monde post-apocalyptique ? C'est en tout cas ce que vous propose le jeu No Place Like Home. Attendu pour le 4 mai 2023 sur Nintendo Switch, Merge Games et Awaken Realms ont aussi annoncé qu'une version physique sera disponible sur la console hybride dans le courant du mois de juin. Pour en apprendre davantage sur ce titre qui a déjà su attirer un petit public sur Steam, nous vous laissons visionner un trailer ci-dessous.

Incarnez Ellen Newland qui visite une vieille ferme familiale et découvre qu'elle a été détruite et que son grand-père a disparu. Avec des questions en tête et l'aventure dans le cœur, embarquez dans une aventure pour retrouver votre grand-père, sauver les animaux disparus de la ferme et aider la communauté. Évadez-vous dans un monde autrefois magnifique, détruit et abandonné par l'humanité, dans une aventure de simulation de ferme confortable et relaxante. Restaurez et reconstruisez la Terre en nettoyant les restes des déchets de l'humanité et en fabriquant des objets avec les matériaux recyclés que vous aurez collectés. Plus d'atouts dans le dossier de presse de No Place Like Home

Détruisez des montagnes de déchets et reconstruisez votre maison tout en vous liant d'amitié avec les animaux et les voisins. Trouvez des graines et démarrez votre ferme, cuisinez de délicieux repas à partir d'un vaste répertoire d'ingrédients que vous cultiverez et récupérerez avant de partir explorer la nature sauvage. Caractéristiques principales : Nettoyez le monde, détruisez des montagnes de déchets, aspirez tous les déchets et recyclez les ressources pour construire votre propre ferme de rêve !

Liez-vous d'amitié avec vos voisins, ils pourraient vous être d'une grande aide dans vos activités agricoles et vos aventures.

Trouvez des graines, devenez agriculteur et utilisez vos produits pour cuisiner de délicieux plats qui pourront être échangés contre des objets utiles ! Des fruits et légumes au miel, en passant par les confitures, la mayonnaise et bien d'autres choses encore !

Explorez et partez à l'aventure dans de nombreuses zones, des collines solitaires aux pics gelés.

Trouvez, sauvez et devenez ami avec les animaux de la ferme qui se sont perdus dans la vallée. Gagnez leur confiance et lorsque vous serez prêt, donnez-leur des chapeaux funky et organisez des fêtes de basse-cour géniales !

Reconstruisez, rénovez et décorez votre maison pour en faire un endroit douillet et parfait. Trouvez des décorations et des objets géniaux à travers le monde et utilisez-les pour personnaliser votre maison. Après tout, il n'y a pas de meilleur endroit que la maison !