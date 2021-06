No Place for Bravery s'offre un nouveau trailer et une fenêtre de sortie

Projet développé par Glitch Factory et édité par Ysbryd Games, No Place for Bravery se présente comme un Action-RPG en 2D. Alors que nous avions déjà eu confirmation que le titre proposerait un sous-titrage en diverses langues dont le français, l'équipe vient de dévoiler un nouveau trailer annonçant une fenêtre de sortie pour le 4ème trimestre 2021 .

Les cadavres de géants dominent les champs de bataille colorés par le sang dans Dewr, un monde d'inspiration nordique longtemps marqué par la guerre. Dans les camps et les villages au milieu des ruines de la civilisation, les gens luttent pour se reconstruire et se reconnecter. Thorn, un ancien soldat portant le poids de mille péchés, se prépare à raccrocher son épée pour toujours jusqu'à ce qu'une chance de sauver sa famille apparaisse.

Sentez le poids de l'épée, du bouclier et de la culpabilité une fois de plus dans un voyage pour trouver Leaf, la fille de Thorn perdue depuis longtemps, et découvrir la vérité sur sa disparition. Avec l'aide de Phid, le fils adoptif de Thorn, suivez le chemin de la rédemption dans un monde de haute-fantaisie dévasté qui ronge l'espoir et exige les choix les plus difficiles.

Canalisez les souvenirs sanglants des batailles passées pour trancher, bloquer et parer dans des combats rapides et exigeants. Tenez tête à des ennemis implacables et à des boss titanesques qui frappent le plus fort après une esquive inopportune ou une baisse d'endurance. Éloignez-vous du danger et redirigez le flux du combat en faveur de Thorn, ou ajustez les options de difficulté pour profiter tranquillement du récit.

Un monde en pixel art minutieusement détaillé s'abat sur Thorn tandis que la bande-son mélancolique d'un combat ancien juge chacune de ses décisions. Inspiré par les expériences réelles de l'équipe de développement et de leur propre parentalité, No Place for Bravery examine le rôle des parents et les conséquences de leurs choix sur leurs enfants.