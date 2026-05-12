NITRO GEN OMEGA - Le RPG au style animé est disponible sur Nintendo Switch

Passé totalement sous les radars depuis son annonce, NITRO GEN OMEGA se présente comme RPG tactique de type bac à sable développé par le studio italien DESTINYbit. Sorti initialement en accès anticipé sur Steam, le titre est désormais disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents depuis le 12 mai 2026. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous. Si le titre vous fait de l'œil, une démo est également disponible sur l'eShop.

Un monde gouverné par les machines

L’humanité a perdu la guerre. Les terres dévastées grouillent désormais d’IA rebelles et de machines de guerre pilleuses. Vous et votre équipe de mercenaires devez lutter pour survivre, en acceptant des contrats des dernières villes encore debout, qui surplombent la région.

Explorez les terres dévastées

Parcourez un immense monde ouvert rempli de colonies, de repaires de machines, de quêtes et d’événements inattendus.

Acceptez des contrats, recrutez de nouveaux pilotes et forgez la légende de votre équipage, bataille après bataille.

Combats cinématiques au tour par tour

Établissez votre stratégie lors de la phase de planification, puis regardez-la se mettre en œuvre dans des séquences de combat dynamiques, inspirées des animes.

Les blessures, la panique et le craquage peuvent survenir à tout moment, mais l’héroïsme aussi.

Créez et commandez votre équipage

Formez et recrutez votre équipage. Commandez une escouade de quatre pilotes, chacun contrôlant un sous-système différent du mecha.

Esquivez, tirez, injectez du réfrigérant ou employez des tactiques spéciales grâce au système de chronologie unique du jeu, où chaque seconde compte et où chaque action détermine le déroulement du combat.

La vie à bord de l’aéronef

Entre deux missions, votre aéronef devient votre maison.

Cuisinez, entraînez-vous ou profitez de votre temps libre pour aider vos pilotes à tisser des liens ou, au contraire, à entretenir des rivalités, et voyez comme leurs expériences forgent leur caractère.

En effet, chaque relation influence leur façon de se battre… et de survivre.

Personnalisation et évolution

Récupérez et assemblez des pièces de mecha pour concevoir votre machine de guerre idéale.

Trouvez l’équilibre entre protection, régulation de la température et gestion des munitions afin de l’adapter à votre style de jeu. Enfin, débloquez de nouveaux châssis de mecha aux atouts et équipements uniques.

Chaque décision compte

Votre mecha peut être réparé, mais pas vos pilotes.

Gérez le moral et la fatigue de votre équipage, assumez les conséquences de vos choix et découvrez votre véritable nature dans un monde en proie au chaos.