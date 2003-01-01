NIS America s’associe à Happinet pour publier Brigandine : Abyss sur Nintendo Switch 2

Prochain Tactical-RPG de NIS America à venir sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, nous étions encore dans l'attente de la confirmation de l'éditeur pour Brigandine : Abyss. Comme pour le précédent opus BRIGANDINE The Legend of Runersia (actuellement en promo à 7,99€ sur l'eShop), c'est Happinet Corporation qui s'occupera de l'édition sur l'eShop de la console. Et pour la distribution physique, c'est Microids Distribution France qui s'occupera des versions boîtes dans l'Hexagone. Pour rappel, Brigandine : Abyss aura également le droit à une traduction française, et sa sortie est prévue courant 2026 sans plus de précisions.

À propos de Brigandine : Abyss



Brigandine: Abyss est un tout nouvel épisode dans cette série culte, avec un univers entièrement inédit dans lequel même les nouveaux joueurs pourront se plonger sans difficulté.

Il y a plusieurs centaines d’années, l’Empire Abyssloa a été stoppé grâce au pouvoir de la mystérieuse Brigandine. Aujourd’hui, un nouvel Empire Abyssloa renaît de ses cendres, prêt à conquérir le monde. Affrontez les ténèbres en gérant vos ressources, en ralliant vos monstres et en vous opposant à l’empire au fil de six campagnes scénarisées différentes.



Pour une expérience plus classique façon Brigandine, tournez-vous vers le Mode Mission, qui vous permet d’incarner l’une des 24 factions, chacune ayant ses propres conditions de victoire !

Que vous souhaitiez mettre vos talents tactiques à l’épreuve ou jouer plus tranquillement, vous trouverez des centaines d’heures de jeu dans Brigandine: Abyss !

Que vous optiez pour l’histoire principale ou le Mode Mission, la progression se déroule en deux phases :

Pendant la phase d’Organisation, vous gérez vos troupes et vos ressources.

Pendant la phase d’Attaque, vous passez à l’action sur le champ de bataille !

Brigandine : Abyss conserve le système stratégique unique de la série, basé sur une grille hexagonale, et offre de nombreuses possibilités de réflexion. Vous devrez tenir compte de vos compétences, de vos affinités élémentaires et du développement de vos armées si vous espérez triompher sur le champ de bataille !



Caractéristiques :

● Affrontez les ténèbres : L’Empire Abyssloa s’élève à nouveau et c’est à vous de l’arrêter. Choisissez l’une des six campagnes scénarisées pour découvrir la vérité… ou la maintenir dans l’ombre.

● La victoire se joue dans les détails : Étendre votre influence ne sera pas une tâche facile. Gérez vos ressources, déployez vos troupes et forgez des pactes avec des monstres pour être prêt à affronter quiconque se dressera sur votre route. Puis, partez au combat et récoltez vos récompenses !

● Combattez pour votre faction : Dans le Mode Mission, incarnez l’une des 24 factions, chacune avec ses propres conditions de victoire. Jouez-en une… ou toutes ! Un RPG de stratégie à la rejouabilité quasi infinie.