NIS America dévoile un nouveau Party-Game : Prinny Party: Going Overboard

Les Prinnies se sont encore une fois échappés le temps d'un spin-off, et cette fois-ci, ils reviennent avec un Party-Game multijoueur intitulé Prinny Party: Going Overboard!. Attendu sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents, le jeu n'a pas encore de date de sortie précise, et nous savons uniquement qu'il ne sera proposé qu'avec des sous-titres anglais. En attendant davantage d'éléments, nous vous laissons visionner le premier trailer du jeu ci-dessous.

Dans Prinny Party: Going Overboard!, un jeu de fête jouable jusqu'à 4 joueurs, vous et vos amis devrez tout faire pour vaincre le Suprême Overboard et ses Protago-Chevaliers ! Le principe est simple : parcourez le plateau, gagnez de l'expérience, équipez-vous d'armes et d'objets toujours plus puissants, accomplissez des quêtes et prenez de l'avance sur vos adversaires. Puis, lorsqu'un boss apparaît, unissez vos forces pour le terrasser !

Mais dans Prinny Party, les alliances sont de courte durée. Seul le joueur qui ramène le boss à son point d'apparition remportera les honneurs. Tous les coups sont donc permis pour devenir le héros de la partie !

Lancez, combattez et chamailler-vous jusqu'à la victoire ! Une seule règle : évitez de mourir tous en même temps, sinon la partie sera terminée… pour tout le monde !

Caractéristiques

Lancez tout ce qui bouge ! : Attrapez et lancez vos amis, vos ennemis… et même vos faux alliés pour remettre chacun à sa place. Comme toujours, manipulez les Prinnies avec précaution !

: Attrapez et lancez vos amis, vos ennemis… et même vos faux alliés pour remettre chacun à sa place. Comme toujours, manipulez les Prinnies avec précaution ! Construisez un avenir meilleur : En vous arrêtant sur une case de construction, vous pourrez bâtir et améliorer différentes installations, comme des hôpitaux ou des armureries. Gardez toutefois à l'esprit que les autres joueurs pourront eux aussi profiter de ces bâtiments.

: En vous arrêtant sur une case de construction, vous pourrez bâtir et améliorer différentes installations, comme des hôpitaux ou des armureries. Gardez toutefois à l'esprit que les autres joueurs pourront eux aussi profiter de ces bâtiments. Faites adopter des lois à l'Assemblée : Triplez vos dégâts, obtenez un déplacement supplémentaire ou construisez un canon capable d'anéantir les démons les plus puissants. À l'Assemblée, tout devient possible… à condition que votre proposition soit adoptée !

Prinny Party: Going Overboard! est compatible avec la fonctionnalité GameShare, vous permettant de jouer avec vos amis même s'ils ne possèdent pas leur propre exemplaire du jeu.