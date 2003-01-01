NIS America dévoile Etrange Overlord sur Nintendo Switch

Cela faisait un moment que nous n'avions pas vu de nouvelles licences du côté de chez NIS America. C'est désormais chose réglée puisque le studio vient de dévoiler Etrange Overlord, un Action-RPG musical signé Sohei Niikawa, le créateur de Disgaea. Attendu sur Nintendo Switch supports concurrents, le titre sera disponible au début de l'année 2026 en Europe. En attendant plus d'informations, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous. Le titre sera distribué dans toute la France par Microids Distribution France. Côté traduction, le jeu proposera des sous-titres en anglais, et en français !

À propos de Etrange Overlord

Accusée à tort d’avoir assassiné le roi, Etrange von Rosenburg est rapidement exécutée… pour se retrouver en enfer ! Que faire quand on est la fille du duc, passionnée de douceurs ? Eh bien, prendre le contrôle du lieu, bien sûr ! Vivez une aventure pleine d’humour et d’émotion dans cet action-RPG frénétique signé Sohei Niikawa, créateur de Disgaea et Rhapsody: A Musical Adventure !

Profitez d’une mécanique de « voie tournante » unique qui fait circuler objets, bonus et même personnages tout autour de la carte. En avançant dans l’histoire, vous pourrez défier des niveaux bourrés d’action avec vos amis via un mode multijoueur séparé pour 2 à 4 joueurs !



Faites le plein de douceurs avec Etrange pour bénéficier de bonus et d’améliorations temporaires. Les somptueux designs des personnages signés par le légendaire illustrateur Shinichiro Otsuka vous raviront, alors qu’Etrange et ses (très) nombreux alliés chevauchent, combattent et chantent à travers l’enfer. Cette odyssée musicale est à ne pas manquer !



Caractéristiques :