La Nintendo Wii U se met à jour et passe en version 5.5.5

Quelques années après sa mort, la Nintendo Wii U n'a pas fini de nous surprendre puisque celle-ci vient de se mettre à jour. Pour la première fois depuis de nombreux mois, Nintendo a déployé une mise à jour pour sa console, elle passe désormais en version 5.5.5. Au menu, rien à se mettre sous la dent puisque les changements n'impliquent qu'une plus grande stabilité pour son firmaware et quelques petits ajustements. C'est très probablement une simple mise à jour pour enrayer le piratage de la machine et rien de plus. Voici le patch note de cette version 5.5.5 (traduit en français par nos soins) :

Amélioration de la stabilité et de l'ergonomie du système D'avantages d'améliorations pour la stabilité globale du système et d'autres ajustements mineurs ont été apportés pour améliorer l'expérience de l'utilisateur.

Regrettez-vous l'époque de la Nintendo Wii U ?