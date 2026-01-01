Nintendo vous donne rendez-vous à la Japan Expo 2026

Vous n'êtes pas sans savoir que d u 9 juillet au 12 juillet se déroulera la dernière édition de la Japan Expo. À cette occasion, Nintendo tiendra vous invitera à venir essayer la Nintendo Switch 2 sur son stand (Hall 6, N° B782) au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte.

Entre amis ou en famille, faites une pause au cœur de l’été sur le stand Nintendo pour essayer les toutes dernières nouveautés sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Entre jeux cosy, jeux d’action ou jeux multijoueur, il y aura forcément un jeu Nintendo pour vous faire passer de bons moments sur le stand Nintendo. Mesurez-vous également à de redoutables adversaires dans les tournois* gratuits** organisés sur le stand et passez sur scène pour rayonner devant un public de passionnés.

Découvrez les derniers jeux Nintendo

Prenez le temps de faire une pause dans l’espace jeux cosy Yoshi and the Mysterious Book : Plongez dans les pages d'un livre parlant et incarnez Yoshi pour une aventure pleine de douceurs et de surprises. Utilisez les capacités de Yoshi et laissez-vous guider par votre curiosité pour explorer les pages dans leurs moindres recoins… Quelles créatures étranges allez-vous rencontrer ? Pokémon Pokopia : Incarnez un Métamorph à l’apparence humaine et, avec l’aide du Professeur Bouldeneu, redonnez vie à des contrées inhabitées pour en faire un véritable havre de paix Pokémon. Après une bonne journée de construction et de jardinage, prenez le temps de vous reposer dans votre petit paradis, accompagnés de vos Pokémon préférés. Tomodachi Life : Une Vie de rêve : Découvrez Tomodachi Life : Une Vie de rêve à la Japan Expo 2026. Créez les Mii de tous les personnages que vous voulez réunir, qu'ils soient inspirés de vos proches, de vous-même ou de personnes connues. Définissez leur personnalité, leur voix, leurs goûts, leurs petites manies puis lâchez-les dans la nature. Quelles situations loufoques allez-vous obtenir ?

Plutôt à la recherche d’action ? Testez les dernières nouveautés explosives sur Nintendo Switch 2 Star Fox : Fox McCloud et son équipe font leur retour dans Star Fox, un remake de Lylat Wars, le jeu Nintendo 64, en exclusivité sur Nintendo Switch 2, avec une refonte visuelle complète, des cinématiques détaillées, des dialogues entièrement doublés et une bande originale orchestrale grandiose. Mario Kart World : Faites vrombir vos moteurs et embarquez dans une course de kart géante surNintendo Switch 2 sur le stand Nintendo. Participez à des courses allant jusqu’à 24 pilotes, le plus grand nombre jamais enregistré dans l'histoire de la série. Découvrez les nouveaux circuits dans le mode Grand Prix, ou foncez pour la première place dans un grand marathon de circuits avec le mode Survie. Venez entre amis ou en famille, partagez des parties endiablées et montrez à tout le monde qui est le meilleur pilote. Mario Tennis Fever : Mario est de retour sur le court pour des sets endiablés, en simple ou en double. Imposez votre style grâce aux 38 personnages jouables, les nouvelles raquettes dotées de capacités spéciales et une panoplie de coups techniques fatals. Prêt à faire du court un vrai champ de bataille ?



D’autres jeux vous attendent également sur le stand Nintendo avec Rhythm Paradise Groove, ou encoreAnimal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition, Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel et une sélection de titres du catalogue Nintendo Gamecube – Nintendo Classics. Enfin, découvrez une sélection de jeux proposés par les partenaires de développement et d'édition de Nintendo, comme Orbitals, FINAL FANTASY VII REBIRTH, Indiana Jones et le Cercle Ancien, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, ou encore PRAGMATA ***.

* Les règlements des tournois seront disponibles sur le stand et mis en ligne prochainement sur le site nintendo.fr. Tout participant âgé de moins de 18 ans, doit présenter une autorisation de son ou ses représentants légaux pour participer à ces tournois (formulaire disponible sur l’espace Nintendo au salon Japan Expo et sous la forme de fichier électronique sur le site www.nintendo.com). Le participant et son ou ses représentants légaux doivent justifier de leur identité par la présentation d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)

**hors coût d’accès au festival