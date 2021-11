Nintendo souhaite utiliser davantage de licences phares pour développer son "contenu visuel"

Alors que 2022 sera une année importante pour Nintendo avec la sortie du film Super Mario réalisé par Illumination, il semblerait que les têtes pensantes de la firme aient à cœur de se tourner davantage vers du contenu autre que le jeu vidéo. Nous pouvons par exemple également citer les rumeurs d'un nouveau film d'animation centré sur le personnage de Donkey Kong.

Lors du classique échange de questions / réponses entre Nintendo et les investisseurs, à de nombreuses reprise il a été fait mention de "contenu visuel", et non plus seulement de jeux vidéo. Sous-entendu que le film d'animation Super Mario pourrait très bien être le pied à l'étrier qui mènera Nintendo vers de nouveaux horizons dans les prochaines années. Si Shigeru Miyamoto n'a pas souhaité détailler ce qu'il considère comme "contenu visuel", il a néanmoins admis qu'il s'agissait d'un secteur important pour Nintendo, et que de nouvelles licences phares pourront être amenées à se développer sur ce secteur :

J'attends beaucoup du film d'animation de Super Mario. Depuis des décennies, notre approche consiste à donner le sourire aux consommateurs en créant chaque produit avec le plus grand soin. Avec le contenu visuel également, nous voulons continuer à créer des contenus qui apportent des sourires à des générations de consommateurs dans le monde entier. Nous avons récemment annoncé la date de sortie du film car sa production se rapproche de son terme. À l'avenir, nous voulons aussi utiliser activement d'autres propriétés intellectuelles. Avec le contenu visuel, les gens peuvent faire l'expérience de la propriété intellectuelle de Nintendo dans une variété d'endroits, donc je pense qu'il est bon d'avoir beaucoup de contenu accessible pour les personnes qui n'ont pas d'appareil de jeu dédié. Cependant, nous voulons continuer à fabriquer chaque titre avec soin, donc je ne peux pas parler d'un nombre spécifique. Nous voulons travailler avec diligence pour constituer une offre solide. Shigeru Miyamoto - Representative Director

Nouveaux films, nouvelles applications mobiles, qui sait ce que nous prévoit Nintendo dans les temps futurs ? Une chose est sûre, la firme semble bel et bien décidée à élargir son cadre de compétences dans un futur proche.

Source : Nintendo